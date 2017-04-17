وزير الإسكان الكويتي: حريصون على التكويت

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اوضح وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، أن وزارة الإسكان ومؤسسة الموانئ الكويتية وبنك الائتمان ووزارة المواصلات، تطبق سياسة إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون في القطاعات كافة، باستثناء بعض الوظائف التي لا تجتذب إقبال الكويتيين، ومنها مراقب مبان ومساح أراض وفني مختبر في الاسكان، وسكرتير وطباع في بنك الائتمان.

وأكد أبل رداً على سؤال برلماني من النائب الدكتور وليد الطبطبائي، ان الجهات التابعة له تنفذ سياسة الإحلال بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منذ عام 2007 وفق القانون 13/2007، ونسبة التكويت في مؤسسة الموانئ بلغت 93 في المئة، وتم إنهاء توظيف 63 موظفاً، كما بلغ عدد الموظفين الكويتيين في وزارة المواصلات 90 في المئة، وبلغ عددهم في بنك الائتمان 94 في المئة.

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Tags:اسكانالكويتياسر ابل
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