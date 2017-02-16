“أوبر” تجري استكمال تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية

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صرح “إيميل مايكل” الذي يشغل منصب نائب رئيس لدى شركة “أوبر” بأنه يجري استكمال تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية بمعدل أسرع من المعتقد، ولكن التحدي الذي تواجهه الشركة هو إيجاد أسواق كافية لاختبارها لجعل تلك السيارات جاهزة للاستخدام الفعلي.

وقال السيد “مايكل” خلال مؤتمر “جولدمان ساكس” للتكنولوجيا والإنترنت في سان فرانسيسكو أمس: “في معظم الولايات والمدن، ليس هناك قواعد بشأن السيارات التي تسير دون سائق”، وأوضح أن العلاقات مع المدن تكون صعبة في بعض الأحيان لذا يجب الاستثمار كثيرًا بها.

واضطرت “أوبر” لسحب سياراتها ذاتية القيادة من الطرق في سان فرانسيكو – التي يقع مقرها الرئيسي بها – بسبب تشريعات المدينة بشأن تلك المركبات التي تشمل الحاجة إلى مراقبة مستمرة التي أوضحت الشركة أنها لا تنطبق على سياراتها.

وبدلاً من ذلك، نقلت الشركة أسطولها من السيارات إلى فينيكس في أريزونا.

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Tags:أوبرالقيادة الذاتيةسيارات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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