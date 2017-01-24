“ياهو” تكشف عن نتائج فصلية أفضل من التوقعات

أعلنت شركة “ياهو” الاثنين نتائجها الفصلية للربع الرابع من العام 2016، والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين حيث بلغت الإيرادات 1.47 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 1.27 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وباستثناء بعض البنود، انخفضت الإيرادات إلى 960 مليون دولار، غير أنها لا تزال أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى بلوغها 910 مليون دولار.

وحققت “ياهو” صافي ربح بلغ 162 مليون دولار أو 17 سنتاً للسهم الواحد، وذلك مقارنة مع خسارة قدرها 4.43 مليار دولار أو 4.7 دولار للسهم الواحد في الربع نفسه من العام 2015.