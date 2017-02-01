“ولي ولي العهد” يبحث توطين الصناعات العسكرية بالسعودية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوسن .

و تم خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وكان ولي ولي العهد قد التقى خلال الفترة الماضية مع رؤساء مجلس إدارة عدد من الشركات لبحث توطين الصناعات العسكرية وفقاً لرؤية السعودية 2030 ومنها شركات “تاليس” و”داسو” و”ريثيون”.