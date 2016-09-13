وكالة الطاقة تتوقع استمرار تخمة النفط حتى 2017

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن هبوطا حادا في نمو الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع ارتفاع المخزونات وزيادة الإمدادات يعني أن سوق الخام ستظل متخمة بالمعروض خلال الستة أشهر الأولى من 2017 على الأقل.

وأضافت الوكالة “تشير توقعاتنا في تقرير هذا الشهر إلى أن حركة العرض والطلب هذه ربما لن تتغير بشكل كبير في الأشهر المقبلة. ونتيجة لذلك فإن العرض سيواصل تجاوز الطلب خلال النصف الأول من العام القادم على أقل تقدير.”

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت في وقت سابق اختفاء فائض المعروض من السوق في النصف الثاني من هذا العام.

وقال التقرير إن من المتوقع زيادة معدلات تشغيل المصافي العالمية بأبطأ وتيرة لها في عشر سنوات على الأقل هذا العام وهو ما سيقلص الطلب على النفط الخام مع ارتفاع المخزونات في الدول المتقدمة إلى مستوى قياسي جديد عند 3.111 مليار برميل.

وأضافت الوكالة “مع توقعاتنا الأكثر تشاؤما لنشاط المصافي في النصف الثاني من 2016 وتعديلاتنا المتعلقة بإمدادات الخام فإن السحب المتوقع (من المخزونات) في الربع الثالث من 2016 بات أقل الآن بينما زادت وتيرة الارتفاع (في المخزونات) في الربع الأخير من 2016.”

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