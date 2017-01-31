وفد مصري يزور العراق للاتفاق على استيراد النفط الخام

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قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء إن وفدا نفطيا من بلاده سيزور العراق في فبراير شباط للاتفاق على المسودة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى مصر لاستيراد بين مليون ومليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي.

وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع رويترز “هناك وفد سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام والاتفاق على المسودة النهائية للعقود. من المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي.”

وتوقفت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي رغم وجود اتفاق قيمته 23 مليار دولار يلزم الشركة السعودية بتوريد 700 ألف طن شهريا لمصر لمدة خمس سنوات.

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Tags:استيرادالعراقالنفط
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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