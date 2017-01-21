وزير النفط الكويتي يؤكد حرص الدولة على تنفيذ اتفاق النفط

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق ان دولة الكويت حريصة على تنفيذ الاتفاق المبرم بين منتجي النفط بخفض الانتاج وانها تصر على تنفيذ هذا التعهد بعزيمة تفوق تعهداتها.

وجاء كلام المرزوق في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى العاصمة النمساوية لترؤس أعمال الاجتماع الوزاري الاول من نوعه للجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق فيينا التاريخي لخفض الانتاج المبرم بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والنظر في تطورات سوق النفط ولا سيما ما يتصل بمعادلة العرض والطلب.

واكد المرزوق اهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف الى اعتماد آلية لتطبيق الاتفاق المبرم بين دول المنظمة والدول من خارجها حيث تتمثل أهمية هذه الالية الخاصة بمراقبة السوق في كونها ستبين مدى التزام الدول بالخفض المتفق عليه.