وزير النفط الكويتي: حريصون على اجتياز رمضان بلا انقطاعات كهربائية

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق رفع دراسة لديوان الخدمة المدنية بهدف الموافقة على دمج قطاعي شبكات النقل الكهربائية ومراكز المراقبة والتحكم في قطاع واحد، لافتا إلى أن «تصور مشروع قانون تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولدينا دراسة يتم إعدادها من أجل استكمال بقية الاستفسارات المقدمة من المجلس، قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية ومجلس الأمة».

وقال المرزوق «نحن حريصون على اجتياز شهر رمضان دون انقطاعات أو إرباكات في إجراءات إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين»، متمنيا ان «يكون موسم الصيف آمنا كهربائيا، إلا أنه لابد من بعض الانقطاعات بسبب ارتفاعات درجة الحرارة، ونرجو أن تبقى هذه الانقطاعات في أقل معدل ممكن ودون أن تسبب ازعاجا للمواطنين».

وأضاف «الوزارة استعدت لشهر رمضان منذ عدة أشهر، وقامت بزيادة عدد فرق صيانة المحطات وصيانة محطات التوزيع، والكيبلات، وإن شاء الله يكونون على أكبر قدر من الكفاءة».

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