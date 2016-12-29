وزير المالية الإيطالي ينتقد مطالب “المركزي الأوروبي”

انتقد وزير المالية الإيطالي “بيير كارلو بادوان” البنك المركزي الأوروبي لعدم وضوحه بشكل كاف فيما يتعلق بمطالبته لبنك “مونتي دي باتشي” بتعزيز رأسماله تقريباً ضعف حجم المبلغ الذي طلب جمعه في وقت سابق.

وقال “بادوان” خلال حوار مع صحيفة “إيل سولي 24 أوري” الاقتصادية اليومية، إنه كان من المفيد الحصول على معلومات إضافية من البنك المركزي الأوروبي حول المعايير المستخدمة في هذا التقييم، لأن له عواقب بالنسبة للبنوك الأخرى.

واستطرد أن بعض التفسيرات كانت لتفيد، فالتحركات المبهمة دون إيضاح تقود الناس إلى الاعتقاد بأن هناك خطأ ما يحدث.

وطالب البنك المركزي الأوروبي مصرف “مونتي دي باتشي” الإيطالي بجمع مبلغ 8.8 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لسد الفجوة الرأسمالية لديه، بعدما طلب منه في وقت سابق جمع خمسة مليارات يورو فقط.