وزير: الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من المتوقع

قال وزير الاقتصاد الروسي “أليكسي أوليوكاييف” اليوم الجمعة إن اقتصاد روسيا سينكمش أكثر من المتوقع خلال عام 2016، وفقاً لما أوردته وكالة “إنترفاكس”.

وأضاف “أوليوكاييف” أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنحو 0.5% إلى 0.6% خلال العام الجاري مقارنة مع توقعات سابقة بتسجيله لانكماش بنسبة 0.2%.

وتوقعت الحكومة الروسية في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، قبل أن تعدل توقعاتها لانكماش.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط وفرض عقوبات غربية على موسكو، خفضت وزارة الاقتصاد توقعاتها لتتقارب مع توقعات البنك المركزي الذي أشار إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% هذا العام بعد تسجيله لانكماش بنسبة 3.7% خلال عام 2015.

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