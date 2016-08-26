وزير: الاقتصاد التركي لن يهتز بسبب محاولة الانقلاب

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قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الجمعة إن اقتصاد بلاده قوي ولن يهتز بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت الشهر الماضي أو العملية الجارية حاليا في سوريا.
وذكر زيبكجي أن العملية العسكرية في سوريا التي بدأت هذا الأسبوع خطوة إيجابية لضمان استقرار تركيا.
ودخلت قوات معارضة سورية مدعومة بوحدات من القوات الخاصة التركية ودبابات وطائرات حربية مدينة جرابلس السورية يوم الأربعاء وهي أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود التركية السورية.
وأوضح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وغيره من المسؤولين أن العملية تهدف أيضا إلى منع وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على الأراضي التي ينسحب منها تنظيم الدولة الإسلامية.

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Tags:اقتصادتركيانهاد زيبكجي
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