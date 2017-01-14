الكويت : مشروع المطار يسير حسب الخطة الزمنية

أكد وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم السبت أن مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي يسير حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذه ولا يوجد أي تأخير زمني مبينا أن الوزارة بدأت فعليا بأعمال التنفيذ في بداية ديسمبر الماضي.

وقال المطوع خلال زيارته للمشروع والاطلاع على العرض الفني لمراحل إنجازه ان هناك بعض المشاكل التي تعترض المشروع متمثلة في وجود بعض المنشآت العسكرية والمدنية في الموقع الامر الذي يتطلب إزالتها لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل تلك العقبات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واضاف انه سيتم تشكيل فريق فني من الوزارة لمتابعة المشروع ومراحل إنجازه بشكل دوري لضمان توفير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعترض المشروع خلال مراحل التنفيذ متوقعا أن يواجه المشروع مشاكل اخرى خلال تنفيذه نظرا لكبر حجمه والفترة الزمنية التي تتطلب لإنشائه.

واوضح انه بعد اجتماعه اليوم مع جهاز الوزارة سيقوم بالإجتماع مع جهاز المقاول لحثهم على الإلتزام في البرنامج الزمني والحرص على عدم التأخير وكذلك مناقشة كافة الأفكار التي يمكن من خلالها تقليل فترة الإنجاز مشددا على ضرورة الحرص على تقليل فترة الإنجاز وعدم إحداث أية أوامر تغييرية خلال مراحل التنفيذ.

وذكر “ان مشروع بهذه الضخامة صمم من قبل مكتب عالمي ويعمل على تنفيذه مقاول كبير جدا لذلك لا بد من الإلتزام في فترة الإنجاز مع القضاء على الأوامر التغييرية في المشروع” مؤكدا الحرص على إنجازه قبل موعده الزمني ليكون أحد أهم المشاريع الحديثة في الدولة.