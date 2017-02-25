وزير الأشغال الكويتي: لا أضرار على الطرق بسبب الأمطار

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قال وزير الأشغال م. عبدالرحمن المطوع إن الأمطار التي حدثت منذ يومين كانت طبيعية، والمياه التي تساقطت على البلاد تم تصريفها بشكل كامل، لافتا إلى أن فرق الوزارة المختلفة تواجدت خلال الأمطار، والأمور كانت طبيعية، دون وجود أي عراقيل أو أضرار على الطرق.

وأضاف المطوع، أن «الأشغال» تعد من الوزارات الخدماتية التي تساهم في التنمية بمفهومها الشامل، ومن خلال موقها الثابت تجاه المشاركة في التحول الاقتصادي، تحقيقا للرغبة السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

وأشار إلى أن المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها تأتي انسجاما مع توجيهات سمو أمير البلاد، لافتا إلى أن «الأشغال» ستمضي مستكملة مسيرتها المضيئة، التي حملت شعلتها خلال السنوات الماضية، من خلال تحقيق العديد من الإنجازات، للمساهمة في النهوض الحضاري بالدولة.

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Tags:الأشغال الكويتىامطارعبدالرحمن المطوع
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