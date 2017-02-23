“المالية” تطبق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركة “دو”

أعلنت شركة الامارات للاتصالات المتكاملة “دو” أن وزارة المالية لدولة الامارات العربية المتحدة، قد طبقت رسوم حق الامتياز الاتحادي على إيرادات وأرباح الشركة خلال السنوات من 2017 إلى 20211.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن رسوم حق الامتياز تحتسب بنسبة 15 % على إجمالي الإيرادات، و30 % على أرباح الشركة، حيث تبقى هذه النسب ثابتة طوال فترة الخمس سنوات القادمة.

ويبين الجدول التالي نسب رسم حق الامتياز الذي فرضته الحكومة الامارتية على شركة “الامارات للاتصالات المتكاملة” “دو”، بدءا من عام 2012: