واشنطن تسعى لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ستفاوض مع المكسيك وكندا بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” والتي دخلت حيز التنفيذ في 1994.

ونتج عن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عهد “بيل كلينتون” واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم من خلال تخفيض أو إلغاء التعريفات على أغلبية البضائع التي تنتجها بلاد القارة.

ووصف ترامب هذه الإتفاقية بأنها “أسوأ اتفاقية تجارية” أبرمت في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشر على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة ستنسحب من الإتفاقية في حال رفضت كندا والمكسيك الموافقة على إعادة التفاوض على بنودها.