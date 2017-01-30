واردات اليابان من النفط الخام ترتفع 3%

أظهرت بيانات الجمارك التي نشرتها وزارة المالية اليابانية الإثنين أن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت ثلاثة بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول إلى نحو 3.665 مليون برميل يوميا.

وبحسب البيانات بلغ حجم واردات اليابان من النفط الإيراني 235 ألفا و453 برميلا يوميا في ديسمبر/ كانون الأول بزيادة 23.9 بالمائة على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من الخام العراقي 36.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 76 ألفا و145 برميلا يوميا في حين ارتفعت وارداتها من المملكة العربية السعودية 17.9 بالمائة إلى 1.426 مليون برميل يوميا.

وانخفضت واردات النفط اليابانية من الكويت 54.9 بالمائة إلى 190 ألفا و823 برميلا يوميا بينما زادت الواردات القادمة من قطر 6.5 بالمائة إلى 311 ألفا و181 برميلا يوميا وقفزت الواردات القادمة من سلطنة عمان 322.1 بالمائة إلى 55 ألفا و440 برميلا يوميا.

وبلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 884 ألفا و57 برميلا يوميا بزيادة 21.5 بالمائة في حين انخفضت وارداتها النفطية من روسيا 32.8 بالمائة إلى 194 ألفا و285 برميلا يوميا.

وتجمع وزارة المالية البيانات وفق قواعد تسمح للموردين بتأجيل تخليص الواردات من خلال مكتب الجمارك وهو ما يعني أن بيانات وزارة المالية غالبا ما تكون غير محدثة.