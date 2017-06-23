واردات الصين من النفط تسجل ثاني أعلى مستوياتها

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام لثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال مايو/ أيار، مع تزايد نشاط المصافي في ظل انخفاض الأسعار، إلى جانب شغف السلطات بتعزيز مخزون البلاد الاستراتيجي.

واستوردت الصين 37.2 مليون طن من النفط الخام خلال مايو/ أيار الماضي، بارتفاع نسبته 15.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك الجمعة.

وعلى أساس يومي بلغ متوسط الواردات 8.8 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وعمومًا كان المستوى المسجل خلال هذه الفترة أقل من الكمية القياسية المستوردة خلال مارس/ آذار والتي بلغت 38.95 مليون طن أو 9.2 مليون برميل يوميًا.

وجاء هذا الارتفاع متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات نظرًا لتسارع نشاط مصافي التكرير، وإلى جانب هبوط الإنتاج المحلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، ليسجل أدنى مستوياته منذ 2011.

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