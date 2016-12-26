“هيونداي” تعتزم خفض النفقات لمواجهة تراجع الأرباح

تخطط “هيونداي موتور” لخفض النفقات على سفر مسؤوليها عبر درجات رجال الأعمال وكذا على رحلات عائلات الموظفين إلى الخارج مع اتجاه الشركة لتسجيل انخفاض بالأرباح للسنة الرابعة على التوالي، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مسؤولين بالشركة.

وتأثرت نتائج أعمال “هيونداي” بفعل ضعف الطلب في الأسواق الناشئة، إلى جانب إنتاج المزيد من السيارات السيدان مقارنة بالمركبات الرياضية متعددة الأغراض، تزامناً مع ارتفاع شعبية سيارات الدفع الرباعي.

وتهدف خطة “هيونداي” التقشفية إلى منح الشركة مزيداً من الوقت للاستعداد والتجهيز لتحديثات النماذج الجديدة.

وقال مسؤول بالشركة إن “هيونداي” تحاول معالجة عدم التطابق بين منتجاتها وبين اتجاه السوق، مؤكداً ضرورة زيادة إنتاج نماذج السيارات رباعية الدفع.