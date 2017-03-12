“هيونداي الهندسية” توقع اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار في إيران

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ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) يوم الأحد أن صندوق استثمار إيرانيا وقع اتفاقا مع شركة هيونداي الهندسية الكورية الجنوبية لمشروع بتروكيماويات بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار).

وينتظر الاتفاق تمويلا من بنوك كورية.

وأضاف شانا أن شركة تابعة لصندوق استثمار معاشات التقاعد لشركات النفط وقعت اتفاقا يغطي بناء المرحلة الثانية من شركة كانجان بترو للتكرير.

ونقل شانا عن أصغر عارفي المسؤول الإيراني الذي وقع الاتفاق “ستوضع اللمسات النهائية على تمويل المشروع في غضون تسعة أشهر بنسبة 95 في المئة .. من جانب بنوك كورية جنوبية.”

وأضاف أنه جرى الانتهاء من نسبة 30 في المئة من المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات نحو 120 مليون يورو.

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Tags:إيراناتفاقهيونداي الهندسية
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امل صبرى

امل صبرى

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