قالت المجموعة المالية هيرمس، إنه من الصعب على “دبي إكس بي إنترتينمينتس” أن تحقق التوقعات الخاصة بأعداد الزوار لـ”دبي باركس آند ريزورتس” خلال هذا العام، مبينة أن ذلك يتطلب وقتا أطول مما توقعته إدارة الشركة.

وتوقعت “دبي إكس بي إنترتينمينتس”، تحقيق 7.5 مليون زيارة سنويا بين عامي 2017 و2019، أو 20.5 ألف زيارة يومية.

وأوضحت “هيرمس” حسبما نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، أنه رغم الحجم الكبير للحديقة التي يمكن أن تحقق هذه الأرقام بسهولة إلا أنها تعتقد أن سوق المنتزهات في الإمارات لا يزال في مراحله الأولى، مضيفة أن الحجم الكبير للحديقة لن يساعد في ظل الطقس الصيفي الحار.

وتوقعت أن يساعد النشاط التسويقي للشركة خلال الفترة القادمة في استقبال المجمع 2.6 مليون زيارة هذا العام، بمتوسط صافي لقيمة التذكرة 195 درهم.

وأبقت “هيرمس” على تصنيفها بالحياد تجاه سهم “دي إكس بي إنترتينمنتس”، مع خفض السعر المستهدف من 1.51 درهم إلى 1 درهم.

وافتتحت “دبي باركس آند ريزورتس” في أكتوبر الماضي منتزه “ليجولاند دبي” الترفيهي ومجمع “ريفلاند دبي”، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.