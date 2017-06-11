هيئة الطرق والمواصلات تعتمد استراتيجية التنقل ذاتي القيادة

اعتمد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات “مطر الطاير” استراتيجية الهيئة للتنقل ذاتي القيادة.

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تحويل 25 % من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 .

وتشمل الاستراتيجية جميع وسائل النقل الجماعي والمركبات الخاصة، كما تتضمن أول مسابقة عالمية لاستقطاب الشركات المتقدمة في التنقل الذكي وسيتم الإعلان عنها لاحقا .

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تفعيل مجموعة من الممكنات سيتم العمل عليها بشكل متواز وهي سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة وتعزيز تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا ووضع شروط ولوائح لفحص وترخيص المركبات ذاتية القيادة ووضع إطار للتأمين والمساءلة وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وتطوير إطار الأمن الإلكتروني وأحدث تقنيات الاتصال التي من شأنها تحقيق التواصل والتفاعل بين المركبات وبناء خرائط إلكترونية عالية الدقة لإتاحة استخدام التكنولوجيا والتغلب على الظروف الطبيعية وتغيرات الطقس المختلفة .

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