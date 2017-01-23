“هيئة التأمين” تلزم الشركات برفع مبلغ التعويض عن الحوادث

ألزمت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة شركات التأمين في وثيقة المسؤولية المدنية بزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد من 250 ألف درهم إلى 2 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها رفعت أضرار الممتلكات إلى 8 أضعاف، لافتة إلى أن الإجراء يعتبر من أبرز منافع النظام الجديد.

و كانت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت أسعار الوثائق الجديدة للتأمين على السيارات، وألزمت الشركات بتنفيذها اعتباراً من يناير 2017، وتشتمل على تعرفة الأسعار لوثائق تأمين المركبات من المسؤولية المدنية، وتعرفة الأسعار لوثيقتي الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.