هوندا تخطط لتعزيز استثماراتها في كندا

تخطط “هوندا موتور” لاستثمار ما يزيد على 400 مليون دولار كندي (302.5 مليون دولار أمريكي) في مصنعها بشمال غرب تورنتو، تزامناً مع آمال الحكومة الكندية في الحافظ على حصة البلاد بسوق تصنيع السيارات في أمريكا الشمالية.

وقالت الحكومة الكندية، في بيان لها الإثنين، إن إجمالي استثمارات الشركة في آليستون وأونتارويو سيبلغ 492 مليون دولار كندي، مضيفة أنها ستمنح حافزاً بقيمة 41.8 مليون دولار كندي مقابل كل 4 آلاف وظيفة سيتم الحفاظ عليها.

وتخطط الشركة لاستخدام هذه الأموال في إعادة تشغيل خطوط التجميع لإنتاج الطرازات الجديدة من سيارتي “سيفيك” و”سي آر في” وبناء مصنع طلاء لتوفير للطاقة بهدف الحد من انبعاثات الكربون.

ويأتي ذلك تزامناً مع الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” على شركات صناعة السيارات لتوسيع أعمالها داخل الولايات المتحدة، مهدداً بفرض رسوم عقابية على المنتجات الأجنبية.