“هواوي” تتوقع انخفاض الإيرادات

تعهدت شركة “هواوي تكنولوجيز” بإصلاح سياساتها وإعادة التفكير في الأسلوب الذي تدير به العمل، متوقعة تزايد حالة عدم اليقين العالمي خلال عام 2017.

وتتوقع أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في الصين ارتفاع الإيرادات بنسبة 32% إلى 520 مليار يوان (75 مليار دولار) خلال 2016، انخفاضاً من 37% خلال عام 2015.

وقال الرئيس التنفيذي “إريك شو” في مذكرة للعاملين، إن الشركة بحاجة لإعادة صياغة أدواتها وأساليبها الإدارية من جديد بناءً على احتياجات العملاء، إلى جانب خفض النفقات وتجنب التفاؤل الأعمى.

وأطلقت “هواوي” أول جوال لها يعمل بنظام تشغيل “آندرويد” عام 2009، والآن هي أكبر صانع للهواتف الذكية بعد شركتي “آبل” و”سامسونج إلكترونيكس”، كما حققت منتجاتها نجاحات كبيرة في الأسواق الأوروبية وفي الولايات المتحدة.