هل يؤثر انسحاب ترامب من اتفاقية باريس على ظاهرة الإحتباس الحراري؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي (1 يونيو 2017) عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وهي اتفاقية عالمية أبرمت في عام 2015 وتضمنت إعلان دول العالم عزمها الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد يبدو ذلك للوهلة الأولى وكأنه قرار كارثي، خاصة مع وصول الانبعاثات الكربونية إلى مستويات قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية. وبالمقابل، ينظر’دوبيزل‘ إلى إعلان ترامب على أنه فرصة ينبغي اغتنامها، حيث تُذكّر المنصة مستخدميها بأنّه لن يكون لترامب ولا لمنتقدي انسحابه من اتفاقية باريس تأثير كبير على المناخ وظاهرة الإحتباس الحراري، لأن التغيير الحقيقي يبدأ في عادات المستهلكين من منازلهم.

فمن المنظور المحلي، تسعى حكومة دبي**بحلول عام 2030 إلى خفض استهلاك الطاقة في الإمارة بنسبة 30% وتوليد ما لا يقلّ عن 25% من احتياجاتها للطاقة اعتماداً على المصادر المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والفحم النظيف والطاقة النووية. كما تتطلّع الحكومة إلى الحد من النفايات التي يتم إرسالها إلى مقالب النفايات في غضون 20 عاماً، وابتكار أساليب أكثر استدامة لتوليد المياه.

تعود كل صفقةتُجرى عبر منصة دوبيزل بالنفع على البيئة وتسهم في جعل الأرض أكثر استدامة، حيثتساعد كل سلعة تباع عن طريق دوبيزلعلى زيادة دورة حياة المنتج وبالتالي دعم ترشيد الاستخدام، فالشراء عبر المنصةيُغني عن إنتاج المزيد من السلع، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وشهد عام 2016 تداول 1.5 مليون سلعة عبر دوبيزل،ما ساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3.26 مليون طنّ. ويعادل هذا الرقم زراعة حوالى 85 مليون شجرة ونموّها لمدة 10 أعوام، أي بما يزيد عن ضعف عدد أشجار النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة***. وإذا أردنا قياس تلك الانبعاثات بطريقة أخرى، فإن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها تعادل أثر قيادة سيارة عادية لمسافة 12.6 مليار كيلومتراً، أي بما يعادل 83 ضعفالمسافة الفاصلة بين الأرض والشمس. وتم التوصل إلى هذه النتائج وغيرها في تقرير حصري من دوبيزلأصدر بالتعاون مع ’ألكوت جروب‘ (Alcott Group).

وفي هذا السياق، قال باري جدج، المدير العام لدوبيزل: “تُعدّمنصة دوبيزل مساهماً رئيسياً في الحد من الانبعاثات الكربونية وضمان أنماط استهلاكية مستدامة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، يتبنى مستخدمو دوبيزلشعار ’إعادة بيع واستخدام المنتجات والحد من الانبعاثات‘ منذ لحظة تسجيل دخولهم في المنصة،وهوجوهر الفلسفة التي ينتهجها دوبيزل”.

وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدةبواحدة من أكبر البصمات الكربونية على مستوى العالم. ويشير ’تقرير حالة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2015****، الذي نشرته الحكومة الإماراتية في شهر يناير والذي ينطوي على أحدث البيانات المتعلقة بهذا الشأن، إلى تسبب الفرد الواحد في دولة الإمارات العربية المتحدة بانبعاث حوالي 20 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2010، أي بزيادة قدرها 63% عن عام 2000.

وتم إصدار بعض المعلومات المختارة التي ينطوي عليها التقرير قبيل الاحتفال بمناسبة ’يوم البيئة العالمي‘ الذي صادف 5 يونيو 2017. وغطى التقريرالصفقات التيأجريتعبر منصةدوبيزل خلال عام 2016، حيث تناول جميع مراحل دورة حياة المنتج حتى وصوله إلى المستخدمين، لعدد من فئات المنتجات الأكثر تداولاً عبر المنصة.

واختتم جدج حديثه بالقول: “تمثل إطالة دورة حياة المنتجات إحدى الاستراتيجيات الأساسية المتبعة لتحقيق الاستدامة. وأحرزت السوق الإماراتية نجاحاً لافتاً فيما يتعلّق بتناقل السلع المستعملة ومنحها قيمة تجارية مجدية، وهو ما يشكل مثالاً رائعاً عن التحول نحو أنماط الحياة المستدامة

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