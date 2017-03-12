هل تنجح ” سمة ” فى الصمود أمام كبريات وكالات التصنيف الدولية؟

“سمة”تعتزم دخول السوق الخليجية وتقديم خدمتها اقليمياً مطلع العام 2018

السعودية تدشن أول شركة للتصنيف الائتمانى “سمة “

خبراء : الوقت مناسب وإنشاء وكالة عربية بات أمراً ملحاً

تعد وكالة سمة للتصنيف الائتماني أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية الثلاث (مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وكالة “فيتش ريتينجز”، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية). كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.

البعض يرى أن الترخيص لوكالة “سمة” جاء بعد الجدل الكبير الذي أحدثه قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض تصنيف السعودية الائتماني إلى A+/A-1 منAA-/A-1+، ما أثار انتقادات كبيرة للوكالة من وزارة المالية السعودية.الترخيص لأول وكالة تصنيف عربية يضعنا أمام تساؤلات عدة ,هل تنجح الوكالة فى ظل سيطرة الوكالات العالمية ؟ ولماذا الآن بات خروجها للنور ضرورة ملحة ؟ وإلى أى مدى ستطبق المعايير المهنية ؟

معايير مهنية

وأوضحت المصادر أن وكالة التصنيف ستباشر عملها وفق معايير مهنية عالمية عالية، وبحيادية تامة، وستعمل من خلال التوسع التدريجي في السوق، إلى جانب أنها ستنفذ برامج توعوية وورش عمل مع عدد من الجهات للوصول إلى الآلية المناسبة في أعمالها.

ودشن أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، الاربعاء الماضى ، وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني والتي تعد أول وكالة تصنيف ائتماني في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي وفي عموم دول الخليج العربية.

ونقلت مصادر عن أحمد الخليفي قوله إن “وكالة سمة للتصنيف” ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، مبيناً بأنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها.

وأضاف “الخليفي” أن الوكالة ستساعد المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات.

دور ملموس

وتوقع أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية على الرغم من أنها تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “سمة” نبيل بن عبدالله المبارك إن “وكالة سمة” ستكون حيادية ولن تتدخل إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءٌ السلبية أو الايجابية، موضحاً أن ما تقدمه للسوق المحلية هو تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.

خدمات إقليمية

وأعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” نيتها دخول السوق الخليج وتقديم خدمتها اقليمياً مطلع العام 2018

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نبيل المبارك” إن “سمة” ستتواجد إقليمياً في منطقة الخليج كمرحلة أولى عام 2018.

ونوه المبارك الى ان عمل الوكالة سيركز العام الحالي على السوق السعودي من خلال تقديم 4 منتجات هي الديون السيادية، وتصنيف الشركات، والصناديق الاستثمارية، والمحافظ الائتمانية التي تكون قابلة للبيع أو تأمينها لدى المصارف.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد منحت “وكالة سمة للتصنيف الائتماني” في يناير الماضي، رخصة مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، بعد ان انهت الوكالة كافة المتطلبات وفقا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة.

وقد أكد الخليفى على ضرورة وجود المعلومات الائتمانية والمالية والبيانات الشاملة للأعضاء بشكل دقيق وعالى الجودة من أجل تحقيق السلامة المصرفية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض.

كما تضمن المعلومات الائتمانية لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعرفة الجيدة لسلوكيات عملائها ورسم صورة كاملة وواضحة لهم وبالتالى يساعد هذا فى اتخاذ القرار الصحيح لتفادى مخاطر الائتمان، هذا بالإضافة إلى إمكانية وضع تقييم كامل للمحفظة المالية للمقترض سواء كان فرد أو شركة، وينتج عن ذلك تقليص نسبة القروض المبعثرة وزيادة نسبة التحصيل مع سهولة الحصول على القروض بما يتناسب مع سجله أو سلوكه المالى، كما أن ذلك سيفتح آفاق جديدة لمعدلات الاستثمار والاقتراض والاستهلاك.

أمر ملح

وأضاف الخليفى أن الأزمات المالية العديدة التى مر بها العالم خلال الفترة الماضية جعل الأمر ملحًا لتطوير سوق الدين المحلى من خلال إنشاء المزيد من شركات التصنيف الائتمانى والمالى الموثوق بها لتقييم الوضع العام للشركات، لذلك قررنا إنشاء وكالة “سمة” للتصنيف الائتمانى بأعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية للحد من المخاطر الائتمانية التى تواجه البنوك والمؤسسات المالية وستكون خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية، من أجل تقديم تقييم مستقل للبنوك والمؤسسات المالية للعملاء بشأن قدرتهم على الالتزام بقواعد الاقتراض وعدم الاسراف فى استخدامها.

كما أن الوقت مناسب جداً وليس متأخراً لهذه الخطوة الكبيرة من دول التعاون، خاصة وان هذه الدول تتوجه الان بشكل كبير لسوق السندات والصكوك مما يجعلها تحتاج لقيام وكالة عربية تقيم منتجاتها ومؤسساتها المالية الان أكثر من اي وقت مضي، فالأزمات المالية العديدة التى مر بها العالم خلال الفترة الماضية جعل الأمر ملحًا لتطوير سوق الدين المحلى من خلال إنشاء المزيد من شركات التصنيف الائتمانى والمالى الموثوق بها لتقييم الوضع العام للشركات.

والوكالة أصبحت أمرًا أساسى ورئيسى للقطاع المالى و الخطوة تأتي في ظل اخفاق وكالات التصنيف الائتماني الدولية في تقدير القيم الحقيقية لأوضاع الديون السيادية والصناديق الائتمانية الصادرة عن المؤسسات المالية الكبري بالمنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج علي وجه الخصوص.

ويرى خبراء ” بأن تأسيس الوكالة العربية بالمنطقة مربوط بعدة عوامل أهمها تقوية دور الوكالة الاسلامية للتصنيف (التي مقرها البحرين)، عبر تأكيد اعتماديتها بعد أن امتلكت قدرات وامكانيات فنية كبري، الأمر الذي يخولها لتلعب دورا أكبر في تصنيف المنتجات المالية بالمنطقة. ويشترطون ضرورة ثقة هذه الدول في هذه الوكالة الوليدة حتي تقوم بدورها المنوط بها وبدقة تامة، كما أن التصنيف الائتماني يرتبط ايضاً وفقاً لوجهة نظر الدكتور بالقوة الاقتصادية العربية ولابد من دراسة العملة الخليجية الموحدة.

وأضافوا أن دول المنطقة بامكانها أن تعمل على تأسيس وكالة او وكالات مشتركة تعمل بالتعاون مع الوكالات العالمية بحيث تركز علي المنتجات المالية والمؤسسات السيادية لدول المنطقة عبر وضع أسس ومعايير محددة تتوافق وطبيعة دول مجلس التعاون الخليجي واقتصاديات المنطقة. خاصة وان دول مجلس التعاون تنتهج اقتصادات متنوعة تقوم على تنويع الدخل والاقتصاد القائم علي المعرفة ونجد أن هذه المساعي واضحة في كل من قطر والسعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان.

ولفتوا إلى الحاجة لهذه الوكالة في السابق ضعيفة لعدم توجه دول التعاون لسوق الدين نظراً للاحتياطي النقدي الكبير لهذه الدول من العائدات الهيدروكربوينية، ولكن في ظل التباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط فإن توجه هذه الدول لسوق السندات لسد العجز المالي يحتم عليها التفكير في مثل هكذا مبادرات

ماهية الوكالات

ولقراءة الوضع بشكل أعمق نلقى نظرة سريعة على وكالات التصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني وهي شركات خاصة مستقله ، تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من دول و شركات ، أي مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الإستثمار فيها، وينعكس هذا التصنيف الذي تصدره هذه المؤسسات بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين في الدولة أو الشركة المعنيين.

فمثلاً إذا كان التصنيف الإئتماني لشركة ما ضعيفاً فهذا يعنى وجود احتمال كبير بعدم إستطاعة هذه الشركة لسداد ديونها ومن ثم تقل ثقة المستثمرين في هذه الشركة لشراء سنداتها مما يجعل استثمارهم في الغالب مشروط بطلب نسبة فائدة أعلى لتقديم القروض والتمويل لهذه الشركة، والعكس صحيح عندما يكون التصنيف الإئتماني لهذه الشركة قوياً فنلاحظ نسبة الفائدة على هذه السندات تقل وطبعاً هذا بنطبق ايضا على الديون السياديه للدول.

إن التصنيف المرتفع يسهل على الحكومات والشركات الحصول على التمويلات والقروض اللازمة سواء من السوق المحلي او الخارجي لإستكمال رؤيتها وتنفيذ مشاريعها الإقتصادية التوسعية.

و لا تعتبر درجة التصنيف دعوة للمستثمرين لشراء وبيع أسهم الشركات أو التعامل مع شركات ذات تصنيف عالي أو الابتعادعن تلك الأقل تصنيفا، ولا تعتبر درجة التصنيف حقيقة مطلقة بل هي مجرد تعبير عن رأي وتوقع لوضع المؤسسة المالي الحالي. فالتصنيف مرتبط بوضع وأداء المؤسسة المالي ، حيث يمكن أن تتغيردرجة تصنيف المؤسسة إرتفاعاً وإنخفاضاً حسب أداء المؤسسة والظروف المحيطة بها.

وتعتمد مؤسسات التصنيف الإئتماني على عدة معايير مبنية على الإقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة وإدارة الشركات والقدرة التنافسية في تصنيفها الإئتمانى للمؤسسات كالربحية، الاصول و التدفقات المالية التي توضح في النهاية الوضع المالي الحالي مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة.

اللاعبون الكبار

“ستاندارد اند بورز”هي احد فروع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات ومقرها في الولايات المتحدة نشأت عام 1860،

موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي بدأت نشاطها عام 1909، وتسيطر علىما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

وتأسست وكالة فيتش عام1913 وهي أصغر حجما من الشركتين السابقتين، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست

انتقادات لاذعة

وتتيح وكالات التصنيف الائتماني الثلاث تقاريرها مجانًا للمستثمرين لكنها تحصل على مقابل التقييم من الشركة أو الدولة التي ترغب في إصدار سنداتها بالسوق للاقتراض،مما راه البعض أنه تعارض في المصالح.

تعرضت هذه المؤسسات الإئتمانية إلى العديد من الإنتقادات خلال اﻷزمة المالية التي اندلعت في 2007، فقبل اندلاع اﻷزمة المالية في 2007، أعطت الوكالات الثلاث تصنيفًا ائتمانيًا ممتازًا ﻷوراق الرهن العقاري اﻷمريكية، وهي أوراق دين بضمان العقار والتي اتضح بعد اندلاع اﻷزمة عجز أصحابها عن سداد ديونهم، اتضح أن هذه اﻷوراق المالية لا تساوي شيئا،وتسبب الإدراك المفاجئ لهذا اﻷمر في اندلاع أسوأ أزمة مالية منذ عقود.واتضح أيضاً أنها لا تأثر بشكل كبير على السوق ، فرغم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في 2011، لم ترتفع تكلفة اقتراض الحكومة اﻷمريكية بل انخفضت.

ودفعت مخاوف حول تأثير خفض التقييم الائتماني للدول على استقرارها، وزاد الإنتقادات المواجهة لهذه الوكالات، حيث تكمن مصلحة وكالة التصنيف الائتماني في الحصول على أعمال من الجهة المصدرة للسندات والتي تسعى إلى تقييم إصدارها، وهذا قد يجعل الوكالة تصدر تقيما مرتفعا عن الواقع من أجل حث جهة اﻹصدار على العودة للتعامل مع الوكالة في المستقبل.

ونتيجة لذلك فقامت الولايات المتحدة بتشديد الرقابة على هذه الوكالات، كما قام البرلمان اﻷوروبي بوضع مجموعة من المعايير لضبط أنشطة هذه الوكالات، فقد أعلن المفوض الأوروبي لشؤون تنظيم الأسواق قواعد مشددة تجاه عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها السماح لأي دولة أو مستثمر في الاتحادالأوروبي بطلب تعويضات لدى محكمة مدنية إذا تكبد خسائر جراء خطأ أو شطط ارتكبته إحدى تلك المؤسسات.

تقليص النفوذ

وايضا للحد من نفوذ هذه الوكالات، شجعت أوروبا حاليًا الشركات المالية على إنجاز تقييماتها بنفسها دون اللجوءإلى الوكالات الثلاث، ومع بداية العام 2012 تزايدت المطالبات في ألمانيا بتأسيس وكالة أوروبية مستقلة للتصنيف الائتماني للانفكاك من هيمنة المؤسسات لأميركية، وجاءت هذه الدعوات بعد خفض ستاندرد أند بورز في الشهر الأول من العام نفسه التصنيف الممتاز لتسع دول أوروبية وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي من فئة “” (AAA) إلى فئة “” (AA)، وإعلان مؤسسة فيتش عزمها خفض تصنيف ست دول بمنطقة اليورو بين درجة ودرجتين نهاية يناير/كانون الثاني 2012، وفي نوفمبر/تشرين الثاني2011 .

تراجع المصداقية

لاشك أن مصداقية وكالات التصنيف الائتماني بحاجة إلى مراجعة بعدما ثبت عدم صحة درجات التقييم التي منحتها لبعض الشركات من جهة، و نظراً لعدم حياديتها وموضوعيتها فيما تتوصل إليه من تقييم خاصة على المستوى السيادي للدول ومن جهة أخرى، الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بإقتصاديات العالم كانت وكالات التصنيف سببا فيها وقد اعترفت بعض مؤسسات التصنيف مثل موديز بارتكابها أخطاء تتمثل في سوء تقييم خطورة سندات الرهن العقاري، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات للمراقبة الداخلية بغرض تحسين طريق عملها وإصدارها للتقييم.

المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف الائتماني لاعتماد تصنيفاتها

1- الموضوعية: حيث يجب أن تكون الطريقة التي تتعهد بها مهام تصنيفات الائتمان شديدة الدقة ومنتظمة وتخضع لبعض أشكال الموافقة على صلاحيتها بناء على الخبرة السابقة وفضلا عن هذا فإن التصنيفات يجب أن تخضع للمراجعة المستمرة وأن تستجيب للتغيرات في الحالة المالية ويجب قبل الحصول على موافقة المراقبين أن يتم وضع طريقة لتصنيف كل قطاع من قطاعات السوق بما في ذلك الرجوع للاختبار الماضي لمدة سنة واحدة على الأقل أو من الأفضل لمدة ثلاثة سنوات.

2- الاستقلالية: من المعايير التي يجب توافرها أيضا في مؤسسات التصنيف الائتماني أن تكون هذه المؤسسات مستقلة ولا ينبغي أن تخضع لأي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على التصنيف، وينبغي أن تكون عملية التصنيف متحررة على قدر الإمكان من القيود التي قد تنشأ في المواقف المختلفة مثل تعارض المصالح.

اقرأ ايضا السوق السعودي يغلق على يغلق بأكثر من 200 نقطة

3- الشفافية: ينبغي أن تكون التصنيفات منفردة كلا على حدة ومتاحة لكل من المؤسسات المحلية والأجنبية ذات المصالح المشروعة وبشروط متساوية.

4- الإفصاح: يجب أن يتم الإفصاح عن الطرق المستخدمة في التصنيف، بما في ذلك تعريف التعثر عن الدفع والفترة الزمنية، ومعنى كل تصنيف، والمعدلات الفعلية للتعثر عن الدفع التي تمت مواجهتها في كل قسم من أقسام التصنيف، والتغيرات في التصنيف مثل درجة احتمال أن يصبح التصنيف AA مجرد A بعد فترة.

5- مصادر المعلومات: يجب أن يتوافر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني مصادر كافية تمكنهم من القيام بعملية التصنيف بجودة مرتفعة، وينبغي أن تسمح تلك المصادر بالاتصالات المستمرة الهامة مع مستويات الإدارة العليا.

6- المصداقية: تشتق المصداقية إلى حد ما من المعايير السابقة بالإضافة إلى أن الاعتماد على تصنيفات مؤسسة التصنيف الائتماني من جانب أطراف مثل المستثمرون وشركات التأمين، والشركاء التجاريين، يعتبر دليلا على مصداقية التصنيفات التي تقوم بها مؤسسات التصنيف، كما أن مصداقية مؤسسات التصنيفات تعتمد على وجود إجراءات داخلية تمنع إساءة استخدام المعلومات السرية.

الملاءة المالية

إن الأساس الذي قامت من أجله وكالات التصنيف الائتماني هو إصدار تقارير تقييمية تعبر عن وجهة نظرها بحيادية حيال الملاءة المالية لدولة أو مؤسسة مالية ما وقدرتها على الاقتراض، اعتمادا في ذلك على المعلومات المتوفرة لتلك المؤسسة سواء كانت هذه المعلومات من المؤسسة نفسها أو من مكاتب التدقيق المعتمدة، أو من خلال التقارير التي تصدرها الحكومة والشركات الاستشارية المعتمدة في وقت زمني محدد.

وكما نعلم أن الملاءة المالية تعتبر متعددة ومتشعبة النواحي كما تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه وكالات التصنيف الائتماني في تقييمها للدول والمؤسسات، وذلك لأنه لا توجد معادلة واحدة يمكن من خلالها تحديد مدى قوة أو ضعف الملاءة المالية والمتعلقة بعوامل الزمن والعملة والمكان ونوع السندات المصدرة والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة.