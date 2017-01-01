هكذا استقبلت دبي العام الجديد

احتفلت مدينة دبي كعادتها برأس السنة هذا العام بعروض مدهشة بالألعاب النارية، منافسة كبرى مدن العالم، وسط حضور كبير من المقيمين والسياح الذين توافدوا خصيصاً لحضور الاحتفالات.

وانطلقت الاحتفالات ببرجي خليفة والعرب مع اللحظات الأولى من العام الجديد، بإطلاق الألعاب النارية وعروض الليزر وتصاميم “LED”، بأطياف وألوان وأشكال متنوعة، امتدت من برج خليفة إلى أرجاء وسط مدينة دبي.

وقدمت ناطحات سحاب دبي عروض الألعاب النارية بأشكال الصقور المحلقة والمذنبات وتموجات الرقصات العربية المأخوذة من التراث الإماراتي، كما وصلت العروض إلى القناة المائية الجديدة وساحل جميرا والمارينا.

فيما حرص مئات الآلاف من الزوار والمقيمين على حضور الاحتفالات أسفل برجي خليفة والعرب، وسط نقل إعلامي حي ومباشر للفعاليات عبر المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.