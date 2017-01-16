هبوط حاد للجنيه الإسترليني أمام الدولار

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انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بشكل حاد، عقب تقارير أشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” ستفصح عن خطة تشمل الانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة.

وتراجع الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 1.25% إلى 1.2031 دولار، في تمام الساعة 09:28 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفض بنسبة 1.6% في وقت سابق من التعاملات دون مستوى 1.20.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” إن “ماي” تستعد للانسحاب من نظام التجارة من دون تعريفات جمركية مع المنطقة في مقابل استعادة القدرة على خفض تدفقات المهاجرين وإطلاق اتفاقات تجارية مع بلدان أخرى.

ومع ذلك، قلص الإسترليني خسائره بعدما قالت وزارة الخزانة إن المملكة المتحدة تخطط لطمأنة المستثمرين عقب الكلمة التي ستلقيها رئيسة الوزراء يوم الثلاثاء، إلى جانب إعلان صحيفة “تايمز أوف لندن” أن الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” سيعرض اتفاقاً تجارياً مع بريطانيا فور توليه السلطة بشكل رسمي.

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Tags:أسعارالجنيه الإسترلينيعملات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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