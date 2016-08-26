هبوط “النفط” رغم إشارات طهران باستقرار السوق

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم الإشارات الإيرانية باتجاه طهران للتعاون مع “أوبك” لتحقيق الاستقرار بسوق النفط.

وقال وزير النفط الإيراني “بيجان نامدار زنكنه” اليوم، إن بلاده ستتعاون مع الدول الأعضاء في “أوبك” من أجل استقرار السوق العالم للنفط، مضيفاً أنه يتوقع “احترام حقوق طهران الطبيعية”.

من جانبه أكد الأمين العام لـ”أوبك” “محمد باركيندو” إن هناك توافق بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها على ضرورة إدارة إنتاج الخام من أجل دعم الأسعار.

وتعقد “أوبك” اجتماعاً غير رسمي نهاية الشهر القادم في الجزائر، لبحث كيفية تحقيق الاستقرار في الأسواق.

يأتي ذلك بالرغم من تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم، ووسط ترقب المستثمرين لصدور أي إشارات من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” خلال خطابها اليوم حول إمكانية رفع الفائدة الأمريكية قريبا، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع قيمة العملة الأمريكية وانخفاض أسعار الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.6% إلى 49.36 دولار للبرميل في تمام الساعة 01:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.3% إلى 47.17 دولار للبرميل.