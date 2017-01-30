هبوط الأسهم الأمريكية فى مستهل التعاملات

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هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الاثنين وزادت خسائرها خلال الجلسة متأثرة بضغوط على أسهم شركات السفر والطيران في أعقاب قرار “ترامب” بشأن المهاجرين.

 

وانخفض مؤشر “داو جونز” أكثر من 200 نقطة إلى 19891 نقطة في تمام الساعة 06:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط مؤشر “نازداك” (- 78 نقطة) إلى 5582 نقطة، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقاً (- 25 نقطة) إلى 2269 نقطة.

 

يأتي ذلك بعد قرار “ترامب” بحظر مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، وهي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال والسودان.

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Tags:الأسهم الأمريكيةبورصةمؤشر
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