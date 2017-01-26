هبوط أسعار النفط مع ارتفاع المخزون الأميركي

تراجعت أسعار النفط بعدما عززت زيادة في المخزونات الأميركية توقعات بأن زيادة إنتاج النفط الصخري في العام الجاري ستحد من تأثير خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وغيرها من كبار المصدرين، وسط توقع بقاء السعر بين 55 و60 دولاراً في 2017 وتأكيد وزير النفط الكويتي بان التوازن في الأسواق بدأ فعلياً.

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 55.04 دولارا للبرميل، كما تراجع الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 52.78 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية في معهد البترول الأميركي أول من أمس أن مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بالحكومة الأميركية بياناتها في وقت لاحق ويترقب التجار لمعرفة ما إذا كانت الأرقام الرسمية ستؤكد الأرقام المعلنة في القطاع.

وتلقت أسعار النفط دعماً في الأسابيع الماضية بفضل خطط أوبك وغيرها من المنتجين لخفض الإنتاج.