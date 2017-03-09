“هايبرلوب وان”: أنجزنا الدراسات التي كلفتنا بها “طرق دبي” و”موانئ دبي”

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قال روب لويدز الرئيس التنفيذي لشركة “هايبرلوب وان” الأمريكية أن الشركة أنتهت من الدراسات التي كلفتها بها كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وموانئ دبي العالمية فيما يتعلق بإنشاء الهايبرلوب.

وأوضح أن هيئة الطرق وموانئ دبي العالمية هما من سيقرر الخطوة التالية فيما يتعلق بالتنفيذ.

وتوقع أن يبدأ تشغيل الهايبرلوب الأول لنقل الركاب والبضائع عام 2021.

وكانت شركة “هايبرلوب وان” قد حصلت على تمويل من “موانئ دبي العالمية” في أكتوبر الماضي لدارسة إمكانية تنفيذ القطار بين ميناء جبل علي ومستودع حاويات داخلي، إضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ قطار آخر يربط بين دبي وأبوظبي لتخفيض زمن التنقل إلى 12 دقيقة.

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Tags:طرق دبيمواني دبيهايبرلوب وان
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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