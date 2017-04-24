نيوزيلاندا تستثمر 53 مليون دولار في “إكسبو دبي 2020”

ذكرت صحيفة «ذا نيوزيلاندا هيرالد» نقلا عن مسؤول حكومي، أن الحكومة النيوزيلاندية سوف تستثمر 53 مليون دولار لإبراز مكانتها في معرض «إكسبو دبي 2020»، سعيا منها لتعزيز الروابط التجارية في المنطقة وخارجها.

وصرح وزير التنمية الاقتصادية «سايمون بريدجز» للصحيفة النيوزيلاندية بأن دبي «جزء فريد وديناميكي في هذا الجزء من العالم، وهذا بالنسبة لنا شيء عظيم».

وأفادت الصحيفة بأن نيوزيلاندا دعيت للمشاركة في هذا الحدث المستدام، وقد وافقت على المشاركة.

وأكد بريدجز للصحيفة أن الإمارات التي تشكل دبي جزءا منها، واحدة من أسرع الأسواق نموا في العقد الماضي، وستكون مشاركة نيوزيلندا الأولى في حدث عالمي منذ 10 سنوات. إذ رصدت بلاده 30 مليون دولار لمعرض «إكسبو 2010» في بكين.

وأضاف الوزير النيوزيلاندي بحسب الصحيفة: على الرغم من أن الكفة تميل لصالح الولايات المتحدة، فإن جناح نيوزيلندا سوف يتيح لرجال الأعمال النيوزلنديين عرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة وفتح الأبواب أمام أسواق تصدير جديدة، واصفاً مشاركة بلاده في «إكسبو دبي 2020» بالاستثمار الاستراتيجي المحسوب بدقة.