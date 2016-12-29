“نيكي” ينخفض ويقلص مكاسبه السنوية

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات إلى أدنى مستوياتها في حوالي 3 أسابيع، مقتفية آثر الأسهم الأمريكية وتزامناً مع ارتفاع قيمة الين أمام الدولار.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1.3% إلى 19145 نقطة، مقلصاً مكاسبه السنوية إلى 0.7%، فيما تراجع مؤشر “توبكس” بنسبة 1.2% إلى 1518 نقطة، رافعاً خسائره خلال 2016 إلى 1.8%.

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 116.66 ين، في تمام الساعة 09:34 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وعلى خلفية الخسائر المتوقع أن تتحملها “توشيبا” وبعد خفض التصنيف الائتماني لها من قبل وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، تراجع سهم الشركة بنسبة 17.45 % إلى 258.7 ين في نهاية التداولات.

وأشارت تقارير إخبارية في وقت سابق إلى أن “توشيبا” ستتكبد خسائر قد تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار، جراء خلافات بشأن صفقة استحواذ أجرتها الشركة على إحدى الوحدات النووية في الولايات المتحدة.