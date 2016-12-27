“نيكي” يتجه لتسجيل مكاسب سنوية

استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة زادت من التحديات التي تواجه البنك المركزي لتعزيز معدلات التضخم، ورغم انخفاض قيمة الين أمام الدولار.

وفي نهاية الجلسة استقر مؤشر “نيكي” الياباني عند 19403 نقاط وبلغت مكاسبه السنوية 1.9%، فيما تراجع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.1% إلى 1536 نقطة لتصل خسائره السنوية 0.6% حتى الآن.

وانخفضت العملة اليابانية أمام الدولار بنسبة 0.15% إلى 117.28 ين، في تمام الساعة 09:38 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت البيانات اليوم، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما انخفض إنفاق الأسر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5% مقارنة بما كان عليه قبل عام.

وانخفض سهم “توشيبا” بنسبة 11.6% إلى 391.6 ين في ختام التداولات، بعدما أشارت تقارير إلى أن الشركة تتوقع تسجيل خسارة استثنائية بقيمة 100 مليار ين بسبب استحواذها على أنشطة نووية في الولايات المتحدة.