“نيكي” عند أدنى مستوياته في أكثر من شهر

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة باستمرار الاتجاه الصعودي للين مقابل الدولار لليوم السابع ومع تجدد المخاوف إزاء عواقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1.5% إلى 18813 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول، فيما انخفض مؤشر “توبكس” بنسبة 1.4% إلى 1509 نقاط.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع قيمة العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.65% إلى 113.44 ين، في تمام الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، عند أعلى متسوياتها منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وبذلك عززت العملة المحلية مكاسبها التي حققتها على مدار الأيام القليلة الماضية إلى 3%، وعادة ما يشكل ارتفاع الين ضغوطاً على الأسهم اليابانية لا سيما الشركات المصدرة، إذ يجعل ذلك منتجاتها أقل تنافسية في الأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم، نمو الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.5% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري بعدما استقر خلال أكتوبر/ تشرين الأول.