نيكي الياباني ينخفض ببداية التعامل في طوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.06 في المئة إلى 19392.11 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 في المئة إلى 1536.47 نقطة.

فيما هبط سهم “توشيبا” للإلكترونيات بنسبة 20.45% إلى 311.6 ين، مدفوعاً بتقارير إخبارية أشارت إلى احتمال تكبد الشركة خسائر ضخمة جراء استحواذها على وحدة للطاقة النووية بالولايات المتحدة.

وقد تسجل “توشيبا” خسائر تصل إلى 500 مليار ين (4.3 مليار دولار) بسبب نزاع حول قيمة استحواذها على الوحدة، وفقاً لما أوردته التقارير.