نيسان تعين نائباً لرئيس التسويق والمبيعات في والشرق الأوسط

أعلنت شركة “نيسان” العالمية لتصنيع السيارات عن تعيين كالياناسيفانيانام في منصب نائب رئيس التسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند، حيث يتولى كذلك مهام رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا بالتزامن مع تنامي أهمية المنطقة بالنسبة لأعمال “نيسان” العالمية.

وتتمتع “نيسان” بحضور قوي ومتنامٍ في المنطقة مع توظيفها أكثر من 15 ألف شخص يدعمون أعمالها في 87 بلداً. وهي تمتلك 4 مراكز إقليمية رئيسية تدير عمليات تسويق ومبيعات الشركةومهامها ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهند، ومصر، وجنوب أفريقيا؛ بالإضافة إلى المكاتب الفرعية المنتشرة في الأسواق الرئيسية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية. وتتمركز منشآت التصنيع الخاصة بالشركة في الهند ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، مع قدرة إنتاجية سنوية مركبة تتجاوز نصف مليون سيارة.

وبموجب منصبه الجديد، سيشرف سيفانيانام- أوشيفي كما يحب أن يلقب- على جميع عمليات تسويق ومبيعات الشركة في منطقةأفريقيا والشرق الأوسط والهند، إلى جانب تولي كامل مسؤولية أعمال “نيسان” في الشرق الأوسط بما يشمل المملكة العربية السعودية وتركيا.

وبهذه المناسبة، قال شيفي، الحاصل على شهادة الماجستير من بريطانيا: “يسرني أن أنضم إلى’نيسان‘، وآمل أن تحقق الشركة في عهدي نجاحاً باهراً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند”.

وتابع سيفانيانام: “تحتضن المنطقة عدداً من أهم الاقتصادات الواعدة والأسرع نمواً على مستوى العالم. وتلتزم ’نيسان‘ بتزويد عملائهابأفضل السيارات والخدمات سواء كانوا من مالكي السيارات لأول مرةوالذين يرغبون بالشراء من العلامة التجارية الاقتصادية ’داتسون ريدي جو‘في الهند، أو من عشاق السيارات العصرية الراغبين بشراء واحدة من سيارات ’نيسان باترول‘ الحديثةوالمطروحة في أسواق منطقة الشرق الأوسط”.

ويتمتع شيفي بخبرة تزيد عن 18 عاماً في قطاع السيارات. وهو ينضم اليوم إلى شركة “نيسان” قادماً من شركة “فورد” التي تولى فيهاتطويرالعلامتين التجاريتين “لينكولن” و”فورد” في منطقة الشرقالأوسط وأفريقيابموجب منصبه كنائب لرئيس التسويق والمبيعات والخدمات لدى العلامتين. كما شغل سابقاً منصب المدير الإقليمي لشركة “فورد” في أوروبا، حيث لعب دوراً محورياً في الارتقاء بأداء الشركة في المنطقة الشمالية – من الأسوء إلى الأفضل – خلال فترةلا تتجاوز 18 شهراً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لأداء “نيسان” خوسيهمونوز: “سيقدم شيفي لـ ’نيسان‘ سجله الحافل بالنجاح وخبرته الواسعة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند التي تزداد أهميتها بالنسبة للشركة يوماً تلو الآخر. ونركز حالياً على طرح سيارات تواكب بشكل أكبر احتياجات عملائنا في هذه الأسواق”.