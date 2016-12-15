نيران “الفائدة الامريكية” تلتهم الاسواق

“البنوك” تستقبل القرار برفع الفائدة

“الذهب” يهبط لادنى مستوى فى 11 شهراً .. وهزة تضرب اسواق “النفط”

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” ، رفع معدلات الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 0.5 و 0.75 %، وذلك بعد رفعها في 16 ديسمبر 2015 بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.25 و 0.5 % وسرعان ما تاثرت الاسواق بالقرار ، حيث ارتفع الدولار الى أعلى مستوى له في 14 عاماً مقابل سلة العملات الأخرى ، وتراجع اليورو أمام الدولار لأدنى مستوياته فى 21 شهرا ، وتعرض سوق النفط الى هزة قوية في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، كما هبط الذهب إلى أدنى مستوى في 11 شهراً ، ولم تنجو أسواق الخليج من القرار اذ تراجع معظمها فى حين استقبلت البنوك المركزية الخليجية آثار رفع اسعار الفائدة علي الدولار ، وقامت خمسة بنوك مركزية برفع الفائدة فور قرار المركزي الأمريكي .

ارتفاع الدولار

ارتفع الدولار الأمريكي الى أعلى مستوى له في 14 عاماً مقابل سلة من العملات الأخرى، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى هذا العام ، وتدعمت قوة الدولار اليوم بعد أن قرر البنك المركزي الأمريكي زيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.50 و0.75% ، وألمح الفيدرالي في بيانه إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق

اليورو يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوياته فى 21 شهرا

وقعت العملة الأوروبية تحت ضغوط متواصلة على خلفية تلميحات الفيدرالي الأمريكي حول عزمه رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ثلاث مرات خلال العام المقبل.

وقد أسهمت الأخبار حول احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستويات جديدة في حدوث تدفقات نقدية كبيرة لرأس المال من الأسواق الأوروبية، حيث يتطلع المستثمرون إلى الحصول على عوائد أعلى على حيازاتهم من السندات، وذلك في الوقت الذي تستقر فيه أسعار الفائدة في منطقة اليورو في المنطقة السالبة.

السندات

ارتفع العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو عقب قرار الفيدرالى الامريكى برفع اسعار الفائدة ، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل استحقاق 10 سنوات في كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.5% و1.89% و3.90% على الترتيب ، في حين ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين بنقطة أساس واحدة إلى 0.76%.

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 11 شهراً

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في 11 شهراً أثناء تعاملات ، مواصلاً تراجعه الذي بدأه في اليوم السابق بعد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1114.03 دولار للأوقية بينما فقد في المعاملات الآجلة على العقود الأمريكية 24.5 دولار للأوقية؛ ما يعادل 2.11% إلى 1139.05 دولار.

وزادت الضغوط النزولية على المعدن الأصفر بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة، ولمح إلى مزيدٍ من الزيادات في 2017 ، ويتأثر الذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الذي يزيد تكلفة حيازة معدن نفيس لا يدر فائدة، في حين يعزز رفع الفائدة الدولار المستخدم في تسعير المعدن.

هزة تضرب اسعار النفط

تعرضت اسعار النفط الى هزة قوية في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، ويتوقع المستثمرون سوقا أكثر إحكاما في عام 2017 بسبب تخفيضات الإنتاج المزمعة والتي تقودها “أوبك” وروسيا.

وعادة ما تؤثر قوة الدولار سلبياً على الطلب على النفط، وذلك لأنه يجعل شراء الخام المقوم بشكل أساسي بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتلقت أسعار الخام بعض الدعم من هبوط المخزونات الأمريكية من الخام، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.56 مليون برميل الأسبوع الماضي.

أسواق الخليج تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

سجلت البورصات الخليجية تراجعاً ، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، واستمرار هبوط أسعار النفط

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي فى آخر تعاملات الأسبوع بنسبة 0.81 % مغلقا عند مستوى 3554 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 851 مليون درهم ، أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم تراجع 17 سهم من الأسهم المتداولة

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية فى آخر تعاملات الأسبوع بنسبة 0.35 % مغلقا عند مستوى 4482 نقطة، وسط تداولات بلغت إجماليا 82 مليون درهم.

واختتم المؤشر العام لبورصة قطر أخر تعاملات الأسبوع على انخفاض بـ 1.3%، مغلقا عند مستوى 10224 نقطة ( – 135 نقطة ) متأثرا بتراجع جماعي لقطاعات السوق، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة نحو 274 مليون ريال.

وواصلت الموجة البيعية ثاني جلساتها على التوالي عقب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع 29 سهما كان أبرزها سهم “البنك التجاري” مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2009، تلاه سهم “كهرباء وماء” بانخفاض قدره 2.2% عند 226 ريالا.

وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بشكل هامشي بنسبة 0.02% من قيمته إلى 5670.59 نقطة عقب تراجع سهم أجيليتي بنحو 1.6%، وسهم مركز سلطان 3.3%.

وهبط مؤشر بورصة البحرين 0.03% مع انخفاض سهم البحرين للاتصالات “بتلكو” 0.7%.

وتراجع سوق مسقط 0.02% إلى 5736.89 نقطة مع تراجع سهم بنك صحار بنسبة 1.2%، والأنوار القابضة بنحو 1.06%.

تأثير رفع اسعار الفائدة الامريكية علي دول الخليج

استبقت البنوك المركزية الخليجية آثار رفع اسعار الفائدة علي الدولار ، وقامت خمسة بنوك مركزية خليجية برفع الفائدة فور قرار المركزي الأمريكي، وهي المركزي السعودي، والكويتي، والبحريني، والإماراتي، والقطري .

كذلك اعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته د. محمد الهاشل أن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15-12-2016.

يأتي ذلك وسط توقعات بارتفارع قيمة الدولار الي مستويات قياسية خلال عام 2017 مقارنة بالاعوام السابقة ، كذلك ارتفاع اسعار النفط حسب قاعدة السوق العالمي التي تقول أنه إذا ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب وبقية المعادن والسلع المقومة بالدولار وفي مقدمتها النفط ، الا انه بالنسبة للنفط قد يسهم اتفاقية خفض الانتاج الاخيرة في ضبط سعر النفط وعدم انخفاضه مجددا خلال عام 2017 ، او علي الاقل خلال الربع الاول من عام 2017 ، انتظارا لما ستسفر عنه سياسات رئيس امريكا الجديد دونالد ترامب.