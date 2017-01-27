نيجيريا تستعيد السيطرة على أحد أكبر حقولها النفطية

تستعد نيجيريا لاستعادة السيطرة على واحد من أكبر الحقول النفطية في أفريقيا، ومحاكمة شركتي “شل” وإيني” على خلفية قضية فساد بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك وفقاً لما أظهرته الوثائق المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الخميس.

ومنحت المحكمة أمس الحكومة النيجيرية الضوء الأخضر للسيطرة على حقل “OPL 245″، بينما تحقق لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلد الواقع غرب أفريقيا مع مسؤولي الشركتين.

وتشير اللجنة في الوثائق المقدمة إلى المحكمة إلى أن شركتي الخدمات النفطية الهولندية البريطانية “شل” والإيطالية “إيني” قاما بشراء حقل “OPL 245” المملوك للدولة في العام 2011 بعد قيامهما بدفع رشوة بلغت 1.2 مليار دولار لوزير البترول الأسبق “دان إتيتي” وعدد من حلفاؤه، في حين أن شركة النفط الحكومية المالكة للحقل لما تحصل إلا على 210 مليون دولار من الصفقة.