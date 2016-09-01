نمو نشاط قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في الصين

أظهرت مسوح رسمية نشرت نتائجها يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع مجددا في أغسطس آب ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من الشهر السابق في حين نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية على غير المتوقع وإن كانت وتيرة النمو محدودة.

وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات 53.5 في أغسطس آب مقارنة مع 53.9 في قراءة الشهر السابق. وتزيد قراءة المؤشر عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وتعول الصين على النمو في قطاع الخدمات لتعويض الضعف المستمر في قطاع الصناعات التحويلية والصادرات والذي يؤثر سلبا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى 50.4 في أغسطس آب مقارنة مع 49.9 في الشهر السابق ليرتفع فوق مستوى الخمسين.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ قراءة مؤشر الصناعات التحويلية 49.9.

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