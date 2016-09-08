نمو مبيعات فورد في الصين 22% خلال أغسطس

ارتفعت مبيعات “فورد” وشريكها المحلي في الصين بنسبة 22% خلال أغسطس/ آب الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مع الطلب القوي على سيارات الدفع الرباعي “إيدج” و”فوكاس” و”إسكورت”.

وبلغ مجموع مبيعات “فورد” و”جيانغلينغ موتور” خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في الصين، حوالي 750 ألف سيارة بارتفاع نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال نائب رئيس التسويق لـ”فورد” في آسيا “بيتير فليت”: نواصل حشد الزخم في الصين حول مجموعة السيارات التي تقدمها الشركة للمستهلكين المحليين، وقد استمرت الزيادة في مبيعات منتجاتنا الجديدة خلال هذا الشهر مع إطلاق سيارة الدفع الرباعي الجديدة “كوجا”.

وعلى النقيض من المبيعات في الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات “فورد” في الصين من مركبات “فوكاس” بنسبة 92% و”إسكورت” بنسبة 49% مقارنة مع أغسطس/ آب 2015.

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