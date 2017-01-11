نمو مبيعات “بيجو ستروين” 5.8% خلال 2016

قالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا “بيجو ستروين” إن مبيعاتها العالمية ارتفعت بنسبة 5.8% خلال العام الماضي، مدفوعة بنمو الطلب على علامة “بيجو” في إيران واستمرار الانتعاش في السوق الأوروبي.

وارتفعت مبيعات الشركة عالمياً إلى 3.146 مليون سيارة خلال عام 2016 من 2.973 مليون مركبة بيعت خلال عام 2015.

وتعهدت “بيجو ستروين” في بيان لها الأربعاء، بتعزيز مبيعاتها في الأسواق الناشئة للحد من اعتمادها على الأسواق الأوروبية وإجراء بعض التغييرات بعلامتها التجارية للتركيز على النماذج الأكثر ربحية.

وتعد هذه أفضل وتيرة نمو سنوية لمبيعات الشركة منذ عام 2010، وأول مرة تتجاوز فيها مستوى ثلاثة ملايين سيارة منذ عام 2011.

وخلال 2016، نمت مبيعات الشركة بنسبة 3.56% في السوق الأوروبي الذي شكل نحو 61% من إجمالي مبيعاتها مقارنة بـ63% خلال عام 2015.