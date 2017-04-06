نمو قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط

أكدت الدورة الثانية عشرة من مؤتمر الخدمات المصرفية للأفراد في دبي أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط اليوم ينمو بمعدل غير مسبوق، وقالت إنه مع قاعدة عملاء متزايدة ومتطورة، يتم إعادة تأهيل وتحسين هذا القطاع بواسطة الطريقة التي يختارها العملاء للتفاعل مع البنوك الخاصة بهم.

وأضافت الدورة التي حضرها 200 مندوب من البنوك الإقليمية وشركات تكنولوجيا الخدمات المالية، ومقدمي الخدمات، الذين اجتمعوا لمناقشة ومشاركة آرائهم حول المشهد المصرفي المتطور في المنطقة، أن ارتفاع معدل انتشار الهواتف النقالة في أغلبية شركات الشرق الأوسط إلى جانب الابتكارات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية، شكل تغييرا كبيرا في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة، ومن أجل تحقيق النمو في هذه البيئة التنافسية، تحتاج البنوك إلى التركيز على تطوير تجربة كلية ومتكاملة لكل من العملاء والموظفين على السواء.

وقال أكشايا غاور، رئيس المؤتمر ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيان للاستشارات: «العالم أصبح رقميا وهناك تركيز كبير على التكنولوجيا المالية والمنتجات الذكية والحلول النقالة. والواقع أن التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم أكبر من معظم هذه الحلول». وأضاف أن البنوك ركزت تقليديا على الكفاءة وليس العلاقات الحقيقية مع عملائها. والأهم من ذلك، أن العرف المصرفي تمثل في الحفاظ على التركيز على ما هو أفضل للبنك. لقد حان الوقت لإدراك أن أهدافنا ليست مجرد الكفاءة أو التكنولوجيا أو المنتجات أو العمليات، ولكن حول كيفية استخدام هذه الأمور لإضافة قيمة لحياة وتجربة العملاء. نحن بحاجة إلى بناء الخبرات الرقمية التي تتمحور حول العملاء من خلال تقديم نقاط اتصال وتجارب شخصية».

من جهته، قال جوليو سيجوريني، مختص أبحاث السوق في شركة أركا: هذا العام سيكشف لنا نتائج تكنولوجيا سلسلة الكتل. وهل حقاً سوف يكون لها التأثير المتوقع على هذه الصناعة؟ ففي الاتحاد الأوروبي، ستؤدي تعليمات خدمات الدفع المنقحة (PSD2) إلى إعادة تشكيل منظومة القطاع المصرفي بشكل جذري.