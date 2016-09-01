نمو قطاع التصنيع في الهند إلى أعلى مستوى خلال 13 شهراً

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الصناعات التحويلية

نما نشاط قطاع التصنيع في الهند إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً خلال أغسطس/ آب مع ارتفاع الطلب المحلي والخارجي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الهندي (المعدل) إلى 52.6 نقطة من 51.8 نقطة في يوليو/ تموز، بحسب البيانات التي أصدرتها “ماركيت” و”نيكي” اليوم.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم من إعلان الهند تسجيلها لتباطؤ في النمو الاقتصادي بشكل أكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1% في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران مقارنة بنمو بنسبة 7.9% خلال الربع السابق.

وتتوقع الحكومة الهندية نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 7.5% خلال السنة المالية الحالية.

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Tags:#قناة_السويس_الجديدة#نموالتصنيعالهند
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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وينتمي رجل الأعمال الراحل إلى أسرة خليجية معروفة في مجال التجارة، وشغل الراحل عضوية ورئاسة العديد من الشركات في البحرين والسعودية.
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