نمو عائدات فلاي دبي بنسبة 5.4 % خلال 6 أشهر

كشفت فلاي دبي أمس عن نتائجها نصف السنوية للعام 2016 والتي سجلت فيها عائدات إجمالية بقيمة (2302) مليون درهم (627 مليون دولار) وهي زيادة تعادل 5.4% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وخسارة بقيمة (89.9) مليون درهم (24.5 مليون دولار) بواقع 39% أقل من ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أعداد المسافرين بواقع 4.9 ملايين مسافر لتؤكد على النمو القوي بنسبة 16.5% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من ش2015 وارتفع عدد مسافري درجة رجال الأعمال بواقع 19% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وحققت فلاي دبي في النصف الأول من العام المالي زيادة في معدل الرحلات إلى الوجهات القائمة على شبكتها، متضمنة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست ومسقط وصلالة، فيما نما الطلب على السفر حيث يدرك المسافرون فوائد الربط الجوي المباشر.

طلب متزايد

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: تواصل شبكة فلاي دبي نضجها لتقديم خدمات ربط محسنة بالتلاقي مع الطلب المتزايد على السفر في المنطقة، ونتطلع إلى النصف الثاني من العام، حيث نتسلم أول الطائرات من طلبية الـ111 طائرة التي طلبناها في 2013، منها 8 طائرات تمت جدولتها للتسليم بين مايو وديسمبر.

وتعليقاً على الحادث المؤلم لرحلة «إف زد 981» قال الغيث: أتانا يوم السبت الموافق 19 مارس بأخبار لا يتمنى المرء أن يسمعها أبداً، ونحن نضع الأشخاص الذين خسروا أحبتهم في قمة اهتمامنا، وفريقنا لتقديم الدعم للعائلات على المدى الطويل متوفر لخدمتهم متى احتاجوا لذلك.

تقلب العملات

وفي ذات السياق، قال موكيش سوداني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في فلاي دبي: شهدنا ضغطاً مستمراً على العائدات بسبب عدم الوضوح في الأوضاع المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وأسعار صرف العملات المتقلبة، ونركز بشكل كبير على تحسين التكاليف مع الاستمرار في هدفنا الأكبر المتمثل في توسيع الشبكة وتطوير الخدمات.

وأسهمت أسعار النفط المنخفضة في تقليص موقع الناقلة للتحوط من 41% العام الفائت إلى 22% هذا العام، حيث شكل الوقود 23.5% من تكاليف التشغيل الكلية مقارنة بـ30.6% العام الماضي.

وبلغ متوسط عمر الأسطول في النصف الأول من 2016 حوالي 3.7 سنوات، وقد أصدرت فلاي دبي خلال هذه الفترة 3 أوامر للبيع وإعادة التأجير لـ8 طائرات من طراز»بوينغ 800-737 «الجيل الجديد، وقد انضمت إحداها إلى الأسطول في مايو وأخرى في يونيو، وواصل موقف النقد والنقد المعادل قوته، متضمناً المدفوعات للطائرات التي يتم تسلمها مستقبلاً بواقع 2.4 مليار درهم.

نظرة مستقبلية

وحصدت فلاي دبي تجاوباً إيجابياً من مسافريها على خدماتها من مطار آل مكتوم الدولي، والذي يوفر المزيد من فرص النمو للعام 2017 والتي تتجاوز الخدمات المقدمة حالياً.

وستسهم الطائرات الـ6 التي تتسلمها الناقلة في النصف الثاني من العام 2016 في زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بواقع 77 رحلة، ستتم إضافتها من مطار دبي الدولي إلى ألماتي وأسمرة وأستانا والبحرين وبانكوك وبيشكيك وبراتيسلافا وكولمبو ودار السلام وعنتيبي وإربيل وكييف وماليه وموسكو وأوديسا وبراغ وتبيليسي ويريفان ويكاترينبرغ وزنجبار، وستتم زيادة الرحلات من مطار آل مكتوم الدولي إلى كاتمندو إلى 14 رحلة أسبوعياً بدءاً من 10 أكتوبر.

استدامة

قال غيث الغيث: أظهرت نتائجنا نفس اتجاهات 2015 ونتوقع نمواً أقوى بالنصف الثاني حيث نواصل دفع النمو المستدام والأداء التشغيلي لموافاة الطلب على السفر ذي الأسعار المعقولة تدعمه الطائرات التي سنتسلمها لتنمية خدماتنا على امتداد الشبكة والبدء برحلاتنا إلى بانكوك بواقع رحلتين يومياً.

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