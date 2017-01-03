نمو النشاط التصنيعي في المملكة المتحدة خلال ديسمبر

نما نشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة خلال عامين ونصف العام في ديسمبر/ كانون الأول، مع تزايد الطلب داخل بريطانيا، إلى جانب نمو الطلب الخارجي أيضاً بفضل انخفاض قيمة العملة المحلية.

وقالت مؤسسة “ماركيت” للأبحاث والمعلومات المالية الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا ارتفع إلى 56.1 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2014.

وجاءت هذه القراءة أعلى بكثير من المستوى المسجل خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عند 53.6 نقطة، وأكثر أيضاً من توقعات المحللين التي رجحت تراجعها إلى 53.3 نقطة.

وقال كبير الاقتصاديين لدى “ماركيت” “روب دوبسون” إن زيادة القدرة التنافسية تزامناً مع انخفاض سعر صرف الإسترليني كانت بمثابة المحرك الرئيسي لهذا التحول.