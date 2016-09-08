نمو الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني

نما الاقتصاد الياباني بأكثر من التقدير الأولي للحكومة خلال الربع الثاني، بدعم من تعديل بالرفع للإنفاق الرأسمالي والاستثمار العام.

وكشفت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، أي أكثر من القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو نسبته 0.2%.

أما على أساس فصلي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% بعدما أشارت البيانات الأولية إلى استقراره أي عند نسبة صفر%.

وانخفض إنفاق الشركات 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أي أقل من التقدير الأولي الذي أظهر تراجعه 0.4%، كما ارتفعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 2.6% بدلا من 2.3%.

ويعد هذا التعديل بالرفع لبيانات النمو خبرًا سارًا لرئيس الوزراء “شينزوا آبي” ومحافظ المركزي الياباني ” هاروهيكو كورودا” في ظل سعيهم لانعاش الاقتصاد وتعزيز التضخم.

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