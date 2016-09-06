حقق الاقتصاد السويسري نمواً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً توقعات المحللين، في إشارة على استمرار تجاهله لقوة الفرنك.

وقال مكتب الشؤون الاقتصادية السويسرية الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الفترة ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، ومرتفعاً بنسبة 2% عما كان عليه قبل عام.

يأتي ذلك، بينما كانت تشير توقعات الاقتصاديين إلى تحقيق نمو على أساس سنوي بنسبة 0.9% خلال هذه الفترة.

وعززت التجارة الخارجية والاستهلاك الحكومي وقطاع الخدمات من نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني، رغم تراجع استهلاك الأسر وانخفاض حركة البناء بشكل طفيف.

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