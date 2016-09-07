نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الثاني

نما الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأقل قليلاً من المتوقع، حيث أظهرت البيانات الحكومية اليوم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال الربع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.6% على أساس فصلي.

وحقق الاقتصاد الأسترالي نمواً بنسبة 3.3% عما كان عليه قبل عام خلال نفس الفترة، وعدلت الحكومة تقديرات النمو خلال الربع الأول بالخفض إلى 1% من 1.1%.

وتلقى الاقتصاد الأسترالي دعماً واسع النطاق خلال الربع الثاني من قطاع الإسكان وأرباح الشركات والطلب الحكومي ونمو الصادرات.

كما ساعد انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وتراجع الدولار الأسترالي في توسع الاقتصاد بدلاً من اعتماده على التعدين فقط.

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